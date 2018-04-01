لمين أوهاب خارج جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس ﻿

أقصي اللاعب المغربي لمين أوهاب، اليوم الخميس، في دور الثمن لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس المقامة حاليا بملاعب النادي الملكي لكرة المضرب بمدينة مراكش.

'' شوف سبور''

أقصي اللاعب المغربي لمين أوهاب، اليوم الخميس، في دور الثمن لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس المقامة حاليا بملاعب النادي الملكي لكرة المضرب بمدينة مراكش.

وانهزم لمين أوهاب، بعد انهزامه أمام اللاعب الجورجي نيكولوز بازيلاشفيلي بجولتين لواحدة ( 6/ 7، 7/ 5، 3/ 6)، وذلك في مباراة قوية امتدت أطوارها لساعتين ونصف.

فبعد الجولة الأولى التي كانت متكافئة واتسمت بالندية واستغرقت حوالي ساعة، والتي آلت نتيجتها للاعب الجورجي بعد الاحتكام للشوط الفاصل( التاي بريك)، استطاع لمين أوهاب، الذي بدت عليه علامات العياء، أن ينهي الجولة الثانية لفائدته 7/ 5.

أما الجولة الثالثة لهذه المباراة ، فكانت لفائدة اللاعب الجورجي( المصنف في المرتبة ال 86 في ترتيب رابطة لاعبي التنس المحترفين)، الذي استطاع الاستفادة من أخطاء لمين أوهاب، والتأهل إلى دور الربع النهائي.

وسيقابل الجورجي نيكولوز بازيلاشفيلي في دور الربع البرتغالي جواو سوسا الذي فاز على البوسني ميرزا بازيتش بجولتي لواحدة ( 6/ 3، 3/6 ، 6/4 ).

تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، المنظمة مابين 8 و15 أبريل الجاري تحت رعاية الملك محمد السادس، بمبادرة من الجامعة الملكية المغربية للتنس، تبلغ 561 ألف و345 أورو، حيث أن الفائز باللقب سيحصل على 89 ألف و435 أورو، بالإضافة إلى تعزيز ترتيبه العالمي ب250 نقطة.