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بنشرقي يتوج بلقب جديد ويدخل تاريخ الكرة السعودية

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 00:38 بنشرقي يتوج بلقب جديد ويدخل تاريخ الكرة السعودية | سبور
بنشرقي يتوج بلقب جديد ويدخل تاريخ الكرة السعودية
توج أشرف بنشرقي اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي والممارس حاليا رفقة نادي الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي وهو الخامس عشر عبر تاريخ فريقه الجديد عقب الانتصار على نادي الفتح برسم الجولة

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توج أشرف بنشرقي اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي والممارس حاليا رفقة نادي الهلال السعودي بلقب الدوري السعودي وهو الخامس عشر عبر تاريخ فريقه الجديد عقب الانتصار على نادي الفتح برسم الجولة الختامية من دوري المحترفين السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل ''عمر خربين'' لاعب الهلال هاتريك تاريخي منح فريقه اللقب، هذا بالإضافة لهدف رابع من نصيب المغربي أشرف بنشرقي.

وعرفت المباراة اندفاعا بدنيا وحماسيا لفريق الهلال وبعد سبع دقائق فقط من البداية أعلن الحكم عن ركلة جزاء نفذها ببراعة ''عمر خربين'' على يمين حارس نادي الفتح.

وخلال الربع ساعة الأولى أكمل النسر السوري تألقه بتدوين ثاني الأهداف مستغلا تمريرة طويلة من البريك وضعته منفردا بالمرمى ليباغت الحارس ويرسل ركلة من تحت قدميه في الشباك.

وقبل نهاية المباراة أكمل ''خربين'' الهاتريك بتوقيع ثالث الأهداف محولا عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في المرمى دون أي صعوبة ليحسم كل شيء في أول 45 دقيقة.

وتكفل المحترف المغربي ''أشرف بنشرقي'' من إنهاء رباعية الهلال على إثر تمريرات رائعة بينه وبين الظهير الأيسر ''ياسر الشهراني''.

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شوف سبور المغرب الهلال السعودي الفتح أشرف بنشرقي

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