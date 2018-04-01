الناصيري جاب مستشهر جديد لإنعاش خزينة الوداد ﻿

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اقترب من إنهاء تفاصيل تعاقده مع مستشهر جديد لدعم فريقه بقيمة مالية مهمة.

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اقترب من إنهاء تفاصيل تعاقده مع مستشهر جديد لدعم فريقه بقيمة مالية مهمة.

وأفادت ذات المصادر، أن المستشهر الجديد متخصص في اللآلات التكنولوجية المتطورة بما فيها التلفاز والثلاجات والهواتف النقالة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يعلن النادي عن تفاصيل تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جهة أخرى يخوض فريق الوداد البيضاوي يوم السبت المقبل، مباراة مهمة برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية والتي عرفت تخصيص منحة مالية تقدر في 30 ألف درهم لكل لاعب في حال تحقيق الفوز أمام الرجاء.