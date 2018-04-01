عداؤون عالميون بالنسخة السادسة للماراطون الدولي بأكادير ﻿

عقدت اللجنة المنظمة للماراطون الدولي الأخضر لأكادير ندوة صحفية، قبل قليل من يومه الخميس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير، وكانت مناسبة لتسليط الضوء على آخر مستجدات هذه الدورة التي بلغت موسمها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عقدت اللجنة المنظمة للماراطون الدولي الأخضر لأكادير ندوة صحفية، قبل قليل من يومه الخميس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة أكادير، وكانت مناسبة لتسليط الضوء على آخر مستجدات هذه الدورة التي بلغت موسمها السادس.

وأكد مدير الماراطون خلال الندوة الصحفية أن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة نوعية ووازنة لعدائيين عالميين يتوفرون على أرقام قياسية بعدد من المحطات المعروفة.

وتتوزع سباقات الدورة السادسة بين سباق الماراطون على مسافة 42 كيلومتر ونصف الماراطون على مسافة 21 كيلومترا، فضلا عن سباق 7 كيلومترات.

وبالموزاة مع الماراطون ستكون مدينة أكادير على موعد مع مجموعة من الأنشطة البيئية الموازية، التي ترمي إلى إعادة التوهج للمساحات الخضراء، وذلك بغرس عدد من الأشجار كشجرة الأركان وغيرها من النباتات، لتحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة، وفي هذا الإطار ستكون مدينة أكادير يوم الأحد 22 أبريل المقبل بدون سيارات، للتخفيض من حدة الضغط والثلوث الذي تعرفه طيلة أيام السنة.

يشار أن الدورة السابقة للماراطون الدولي الأخضر لأكادير لعام 2017، عرفت مشاركة نحو 5000 عداء وعداءة من داخل المغرب وخارجه.