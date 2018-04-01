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رسميا.. هؤلاء أبرز مرشحين لرئاسة الباطرونا مكان مريم بنصالح

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 23:32 رسميا.. هؤلاء أبرز مرشحين لرئاسة الباطرونا مكان مريم بنصالح | بوليتيك
رسميا.. هؤلاء أبرز مرشحين لرئاسة الباطرونا مكان مريم بنصالح
تقدم حكيم مراكشي وآسيا بنحيدة عيوش رسميا للترشح لخلافة رئيسة الباطرونا مريم بنصالح، وذلك بعد انتهاء ولايتها على رأس أكبر اتحاد اقتصادي في المغرب.

شوف تيفي

تقدم حكيم مراكشي وآسيا بنحيدة عيوش رسميا للترشح لخلافة رئيسة الباطرونا مريم بنصالح، وذلك بعد انتهاء ولايتها على رأس أكبر اتحاد اقتصادي في المغرب.

ويسعى كل من حكيم مراكشي، وآسيا بنحيدة عيوش لانتزاع رئاسة الباطرونا، حيث يسعيان لخدمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و النسيج المقاولاتي المغربي، وقيادة برنامج اقتصادي فاعل للنهوض بالقطاع ككل.

ويعتبر مراكشي رئيس مقاولة مغربية ومن المستثمرين الصناعيين المغاربة منذ حوالي 30 سنة، فيما آسيا عيوش مقاولة منذ 20 سنة، وخبيرة في تحويل المقاولات وإدارة الأعمال، حيث تشغل مهمة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب كمتصرفة، كما أنها عضو في مجلس إدارة نادي النساء المتصرفات بالمغرب.

 

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الباطرونا رئيس اتحاد مقاولات

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