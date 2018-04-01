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خطير.. انهيار جزئي لفندق في مراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 23:11 خطير.. انهيار جزئي لفندق في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. انهيار جزئي لفندق في مراكش وها أشنو وقع
اهتز حي بن صالح بالمدينة العتيقة لمراكش صباح يومه الخميس على وقع انهيار جزئي لفندق عتيق يضم دكاكين صناع تقليديين، ومصنف ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ سنوات.

شوف تيفي

اهتز حي بن صالح بالمدينة العتيقة لمراكش صباح يومه الخميس على وقع انهيار جزئي لفندق عتيق يضم دكاكين صناع تقليديين، ومصنف ضمن البيوت الآيلة للسقوط منذ سنوات.

وذكرت مصادر محلية أن دوي انهيار الفندق خلف حالة من الذعر والهلع في أوساط الجيران الذين استيقظوا مفزوعين من نومهم، الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر مادية بمحلات الصناع التقليديين وقطع التيار الكهربائي بالحي المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن أسرة مكونة من ثمانية أشخاص نجت بأعجوبة من الموت تحت ركام الانهيار الذي تسبب في إغلاق الزقاق الذي يتواجد به الفندق المذكور.

 

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مراكش انهيار جزئي فندق

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