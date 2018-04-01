مثير..توقيف شخص عندو 2600 قرص إكستازي وكميات كبيرة من الحشيش ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك على خلفية

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تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات وأقراص الإكستازي المهلوسة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، على متن سيارة أجرة بالسد القضائي المقام بمنطقة تيكيوين، حيث أسفرت عملية تفتيش أمتعته عن حجز 2600 قرص إكستازي، بالإضافة إلى 900 غرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات لتحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات الدائمة والمكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.