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التراس الرجاء تكشف عن الطريقة التي ستساند بها اللاعبين قبل انطلاق مباراة الديربي

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 22:43 التراس الرجاء تكشف عن الطريقة التي ستساند بها اللاعبين قبل انطلاق مباراة الديربي | سبور
التراس الرجاء تكشف عن الطريقة التي ستساند بها اللاعبين قبل انطلاق مباراة الديربي
خرجت مجموعات ''المكانا'' المساندة لفريق الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، ببلاغ خاص عن مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد وباقي اللقاءات تكشف من خلاله عن استراتيجيتها التي تحاول من خلالها الدفع

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خرجت مجموعات "المكانا" المساندة لفريق الرجاء الرياضي، اليوم الخميس، ببلاغ خاص عن مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد وباقي اللقاءات تكشف من خلاله عن استراتيجيتها التي تحاول من خلالها الدفع بالفريق الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية.

و حسب البلاغ ، فإن الأعضاء والجمهور الحاضر بالمدرج الجنوبي مطالبون بارتداء الزي الأسود في باقي المقابلات بداية من الديربي، و ذلك لعدة اعتبارات منها ما هو ظرفي و ما عو عملي.

و فيما يلي بلاغ التراس الرجاء :
إنخرطت المجموعات في إستراتيجية بعيدة المدى، وذلك بوضع مجموعة من الأسس تصب في المصلحة العامة، جعلت من شطر الذهاب شطرا مثاليا بحيث ساهمت بتحقيق الفريق لنتائج إيجابية رغم التخبط في المشاكل التسييرية الخانقة.

كما تم الإعلان سابقا بأن اللون الأسود هو اللون المتفق عليه بين المجموعات في الشطر الثاني من البطولة، لعدة إعتبارات منها ماهو ظرفي وما هو عملي، لاسيما دلالته المختلفة والتي تنسجم مع أساليبنا و أنماط فكرنا من غموض و قوة ورزانة... و حداد إذ اقتضى الأمر .

من هذا المنطلق نحت جميع الأعضاء والحاضرين بالمنعرج الجنوبي الحضور بالزي الأسود في باقي المقابلات و تتبع تعليمات المجموعات للحفاظ على سيرورة الكورفا و النظام اللوجيستيكي داخل الملعب .

من جهة أخرى سيعقد إجتماع مهم مع الأعضاء النشيطين في المجموعات من أجل مناقشة عدة نقط حول التنظيم بالملعب.

 

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