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عاجل وخطير.. اغتصاب فتاة عمرها 10 سنوات بالمحمدية والأم في صدمة وهذه هي التفاصيل الأولية

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 22:27 عاجل وخطير.. اغتصاب فتاة عمرها 10 سنوات بالمحمدية والأم في صدمة وهذه هي التفاصيل الأولية | حوادث و حقوق
عاجل وخطير.. اغتصاب فتاة عمرها 10 سنوات بالمحمدية والأم في صدمة وهذه هي التفاصيل الأولية
اغتصب مجهول طفلة عمرها 10 سنوات بمدينة المحمدية عشية الخميس، داخل بيت أسرتها، حيث كانت الأم في مهمة خارج البيت لتعود وتصطدم بمشهد مروع.

شوف تيفي

 

اغتصب مجهول طفلة عمرها 10 سنوات بمدينة المحمدية عشية الخميس، داخل بيت أسرتها، حيث كانت الأم في مهمة خارج البيت لتعود وتصطدم بمشهد مروع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" اغتصبت الطفلة على يد شخص مجهول يعتقد كونه من ساكنة الحي ما تسبب في افتضاض بكارتها حسب أقوال الشهود.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة حسب تصريح والدتها إلى خروج أم الضحية من أجل اقتناء بعض الأغراض المنزلية، وعند عودتها وجدت ابنتها كلها مضرجة بالدماء و بالبراز و عند استفسارها أكدت بأنها تعرضت لعملية اغتصاب على يد شخص لم تتعرف على ملامح وجهه، وقام بتكميم فمها لكي لا تصرخ و تثير انتباه المارة.

مباشرة بعد سماع الخبر تجمهر عدد كبير من ساكنة الحي الشعبي و قاموا بنقلها على وجه السرعة على متن سيارة خفيفة إلى مستشفى الأمير مولاي عبدالله من أجل تلقي العلاجات الضرورية

هذا وتناشد الأم العناصر الأمنية لاعتقال الفاعل، الذي هرب بعد فعلته، ما يجعل الجميع في حيرة وخوفا من ارتكابه جرائم اغتصاب أخرى.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أمن اغتصاب طفلة مستشفى

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