مثير.. زعيم المافيا بإيطاليا يهدد حكم مباراة اليوفي والريال بالقتل ﻿

وجه رئيس المافيا في تورينو بإيطاليا كارلو بيريرا، رسالة للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة ريـال مدريد وجوفنتيس، أمس الأربعاء، بدور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، وقال له: ''أتمنى أن تكون قد

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وجه رئيس المافيا في تورينو بإيطاليا كارلو بيريرا، رسالة للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة ريـال مدريد وجوفنتيس، أمس الأربعاء، بدور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، وقال له: "أتمنى أن تكون قد ودعت أبناءك جيدًا قبل المباراة"، في تهديد منه بقتل الحكم، حسب ما كشفته تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس.

وكان الحكم قد أثار غضب جماهير الفريق العجوز جيفونتيس، بعدما احتسب ضربة جزاء قال عنها محللون رياضيون أنها خياليه، لفائدة الريال في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي كادت تنتهي بفوز اليوفي وتأهله، لولا تدخل الحكم وإعلانه عن ضربة جزاء، أسالت عددا من التعليقات والانتقادات اللاذعة له.