خاص: معارضو الناصيري يرفضون الطريقة التي أراد بها رئيس الوداد تحويل الفريق لشركة و هذا ما خلص له اجتماع خُصص لهذا الغرض ﻿

لم يكتب لجلسة صلح دعت لها فعاليات ودادية، لتقريب وجهات النظر بين سعيد الناصيري رئيس الوداد وبعض المسيرين السابقين، أن تنجح بعدما عبر معارضو الرئيس عن رفضهم للطريقة التي أراد بها الناصيري تحويل

شـــوف تيفي:

لم يكتب لجلسة صلح دعت لها فعاليات ودادية، لتقريب وجهات النظر بين سعيد الناصيري رئيس الوداد وبعض المسيرين السابقين، أن تنجح بعدما عبر معارضو الرئيس عن رفضهم للطريقة التي أراد بها الناصيري تحويل الوداد لشركة.

وكشفت مصادر حضرت الاجتماع الذي عقد ليلة أمس بمدينة الرباط، أن المسيرين السابقين اتهموا الرئيس الودادي بتغليط الرأي العام وجعل الوداد في ملكية أشخاص غرباء دون العودة للرؤساء السابقين وأبنائه المؤسسين.

وقالت المصادر نفسها، إن الناصيري أوضح خلال الاجتماع أن القانون يفرض عليه تأسيس شركة وأن ما قام به سيعود بالنفع على الفريق، غير أنه تضيف مصادرنا لم يشف غليل معارضيه الذين طالبوه بتطبيق قانون 30\09 الصادر في الجريدة الرسمية ومنح سهم لكل واحد من الرؤساء السابقين كما وعد في جمع سنة 2016.

وذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الإجتماع لم يخلص لأي اتفاق بعدما تشبث كل طرف برأيه