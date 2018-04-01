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هذه هي الأندية المؤهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 21:23 هذه هي الأندية المؤهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي | سبور
هذه هي الأندية المؤهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي
استطاع كل من فريق أتلتيكو مدريد والأرسنال، وريد بول سالزبورج وأولمبيك مارسيليا من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل قليل بعد نهاية مباريات الربع.

شوف سبور

استطاع كل من فريق أتلتيكو مدريد والأرسنال، وريد بول سالزبورج وأولمبيك مارسيليا من التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي قبل قليل بعد نهاية مباريات الربع.

وحجز فريق أتلتيكو مدريد بطاقة العبور إلى المربع الذهبي بعد انتصاره ذهابا 2-0، بحيث لم يتأثر بهزيمته بنتيجة هدف دون رد، كما تأهل أرسنال رغم تعادله بنتيجة هدفين في كل شباك أمام سسكا موسكو.

وتأهل باقي الأندية بفوز أولمبيك مارسيليا على نظيره لايبزيج بخمسة أهداف مقابل هدفين، و فوز سالزبورج على لاتسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ومعلوم أن قرعة الدوري الأوروبي سُتجرى يوم غد الجمعة بداية من الساعة 12.00.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب أرسنال أتليتيكو مدريد

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