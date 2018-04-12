بالصور..هكذا تمت الإطاحة بلصين خطيرين بالبيضاء ﻿

تمكنت الفرقة الأمنية الرياضية ''Z26'' في الساعات الأولى من يومه الخميس، من إيقاف شابين، تم ضبطهما متلبسين بالقرب من باب مراكش بالبيضاء، بمحاولة اعتراض سبيل المارة.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الأمنية الرياضية "Z26" في الساعات الأولى من يومه الخميس، من إيقاف شابين، تم ضبطهما متلبسين بالقرب من باب مراكش بالبيضاء، بمحاولة اعتراض سبيل المارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة الأمنية المذكورة وخلال قيامها بدورية بالقرب من باب مراكش، تلقت شكاية من مواطن، كشف من خلالها عن تعرضه للاعتداء والسرقة على يد لصين مسلحين بسلاح أبيض من الحجم الكبير.



وأكد ذات المصدر أن الفرقة الأمنية، قامت بتمشيط المنطقة، ما مكن من إيقاف اللصين، حيث أسفر تفتيشهما عن حجز سلاح أبيض ومبلغ 2500 درهم، تعود ملكيتها للضحية، وقد تمت إحالتهما على مصلحة الاستمرار لتعميق البحث معهما.