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بالصورة.. بنعطية يرد على رسالة رونار بخصوص إقصائه أمام رونالدو

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 20:03 بالصورة.. بنعطية يرد على رسالة رونار بخصوص إقصائه أمام رونالدو | سبور
بالصورة.. بنعطية يرد على رسالة رونار بخصوص إقصائه أمام رونالدو
رد المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، قبل قليل، على رسالة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بخصوص الأداء الذي قدمه في مباراة إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام فريق ريال

'' شوف سبور''

رد المهدي بنعطية لاعب فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، قبل قليل، على رسالة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بخصوص الأداء الذي قدمه في مباراة إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية أمام فريق ريال مدريد.

وشكر بنعطية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي '' تويتر''، مدرب المنتخب المغربي على دعمه وتشجيعه بعد الأداء الرجولي الذي قدمه أمام أقوى مهاجم في العالم، معبرا في الوقت نفسه عن أسفه لعدم تحقيق التأهل لنصف النهائي.
وجاء في تغريدة بنعطية '' شكرا كوتش للأسف ما قدمناه لم يكن كافيا.. ولكن أعطينا كل ما لدينا''.

وفي بادرة رائعة لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبر من خلالها عن مساندته لعميد الأسود المهدي بنعطية، بعد إقصائه من منافسات عصبة أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وغرد رونار عبر حسابه الرسمي تويتر، معبرا عن إعجابه وفخره بالأداء الرائع الذي قدمه بنعطية لاعب فريق جوفونتوس أمام ريال مدريد مؤكدا أن عميد الأسود قدم مباراة كبيرة أمام أفضل الأندية في العالم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب هيرفي رونار المنتخب المغربي المهدي بنعطية

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