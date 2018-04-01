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نيران قوية تلتهم سوقا بسيدي بنور وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 19:59 نيران قوية تلتهم سوقا بسيدي بنور وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
نيران قوية تلتهم سوقا بسيدي بنور وهذه التفاصيل
تلتهم في هذه اللحظات النيران سوقا في سيدي بنور، حيث عرفت المدينة اشتعال نيران قوية في بقايا المتلاشيات بسوق سيدي بنور الأسبوعي .

شوف تيفي

 

تلتهم في هذه اللحظات النيران سوقا في سيدي بنور، حيث عرفت المدينة اشتعال نيران قوية في بقايا المتلاشيات بسوق سيدي بنور الأسبوعي .

مصدر من عين المكان قال إن النيران التي اشتعلت في المتلاشيات الموجودة بجوطية السوق لم تخلف أي خسائر في الأرواح، في حين تبقى أسباب اشتعال النيران مجهولة لحد الساعة.

ويعرف السوق الاسبوعي لسيدي بنور انتشار الأزبال والأوحال، واحتلاله من طرف بائعي المتلاشيات، كما أصبح يعد مطرحا للنفايات القادمة من جل المدن المغربية، وتفكيك الأجهزة الإلكترونية التي تخلف نفايات إلكترونية سامة تضر بصحة المواطنين، وذلك في غياب تدخل السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، كما أصبح السوق ذاته الذي يعد أكبر سوق بالمغرب وكرا للدعارة والفساد .

وأضاف ذات المصدر أنه قد حضر إلى عين المكان رجال الشرطة والقوات المساعدة بالإضافة إلى رجال المطافئ لفتح تحقيق في الموضوع.

 

 

‫شوف تيفي

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سوق نيران سيدي بنور شرطة

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