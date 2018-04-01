اتحاد أمريكا الجنوبية يطالب '' فيفا '' تطبيق نظام 48 منتخبا في كأس العالم 2022 ﻿

طلب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤلف من عشر دول رسميا من الاتحاد الدولي (الفيفا) تطبيق نظام 48 منتخبا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أربع سنوات من موعد التطبيق الفعلي لهذا النظام في كأس العالم 2026.

'' شوف سبور''

طلب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المؤلف من عشر دول رسميا من الاتحاد الدولي (الفيفا) تطبيق نظام 48 منتخبا في كأس العالم 2022 في قطر قبل أربع سنوات من موعد التطبيق الفعلي لهذا النظام في كأس العالم 2026.

وجاء الطلب في خطاب مفتوح لرئيس الفيفا ''جياني إنفانتينو'' خلال المؤتمر السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية في ''بوينس إيريس''.

وقال أليخاندرو دومينيغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية '' ننشد العدل ونأمل جميعا مع أصدقائنا التفكير بأفق واسع ولذلك نطالب بإقامة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 فريقا''.

ووافق الفيفا في يناير 2017 على توسيع كأس العالم من 32 فريقا إلى 48 اعتبارا من نهائيات 2026.

ويحصل اتحاد أمريكا الجنوبية حاليا على خمسة مقاعد ضمن كأس عالم مؤلفة من 32 منتخبا وسيرتفع هذا العدد إلى ستة مقاعد أو نسبة 60 في المئة من عدد الدول الأعضاء في الاتحاد عندما يتم تطبيق نظام 48 فريقا. وستقام كأس العالم 2022 لأول مرة في الشرق الاوسط.