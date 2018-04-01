انفراد: الزاكـــي مبقاش غايدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري و ها علاش ﻿

تراجع المدرب بادو الزاكي اليوم الخميس عن توقيع عقد تدريبه لفريق اتحاد العاصمة الحزائري بعدما كان قد اتفق مع رئيس الفريق على كل الأمور.

شـــوف تيفي:

تراجع المدرب بادو الزاكي اليوم الخميس عن توقيع عقد تدريبه لفريق اتحاد العاصمة الحزائري بعدما كان قد اتفق مع رئيس الفريق على كل الأمور.

وبينما تداولت أخبار بكون الزاكي تحفظ على بعض بنود العقد الذي عرضه الجزائريين، فإن مصدر مقرب جدا من الزاكي كشف لـ"شوف تيفي" أن سبب تراجع المدرب المغربي عن توقيع العقد يعود لعدم استجابة الرئيس لبعض الشروط التي فرضها الزاكي.

وقال المصدر نفسه، إن الزاكي اشترط تسريح مجموعة من اللاعبين والقيام بإنتدابات وازنة للمنافسة على جميع الواجهات في الموسم المقبل وهي الشروط التي تحفظ عليها رئيس "اليوسما" يضيف مصدرنا.