بادو الزاكي لن يدرب اتحاد العاصمة لهذا السبب ﻿

أكد الإطار الوطني، بادو الزاكي، فشل مفاوضاته مع مسؤولي اتحاد العاصمة، لتداريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

"شوف سبور"

أكد الإطار الوطني، بادو الزاكي، فشل مفاوضاته مع مسؤولي اتحاد العاصمة، لتداريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال بادو الزاكي، في تصريح لوكالة " رويترز" البريطانية، "مفاوضاتي مع اتحاد العاصمة فشلت بسبب بعض بنود العقد، كنت أتمنى تدريب الاتحاد لأنه يملك إمكانيات النجاح".

وكان الزاكي قد حقق نتائج إيجابية مع شباب بلوزداد، وتوج بكأس الجزائر الموسم الماضي.

وسبق لبادو الزاكي تدريب كل من شباب بلوزداد الجزائري، و الوداد البيضاوي، واتحاد الفتح الرياضي، والنادي القنيطري، وأولمبيك آسفي، ثم المنتخب الوطني المغربي ، حيث بلغ معه المباراة النهائية لكأس إفريقيا 2004.