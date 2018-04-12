بالصور..رجال الحموشي أوقفوا نشاط أخطر عصابة بتطوان أسماء أفرادها ''البيخو'' و''فزاكة'' و''ولد عايشة'' ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، يومه الخميس، خلال حملة أمنية واسعة بالحزام الغابوي المسمى '' پينيا '' من وضع حد لعصابة إجرامية كانت تنشط في ترويج المخدرات القوية تتكون من ستة أفراد يشكلون جميعا

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، يومه الخميس، خلال حملة أمنية واسعة بالحزام الغابوي المسمى '' پينيا '' من وضع حد لعصابة إجرامية كانت تنشط في ترويج المخدرات القوية تتكون من ستة أفراد يشكلون جميعا موضوع مذكرات بحث من أجل ترويج المخدرات القوية ،الضرب والجرح والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الابيض.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن الأمر يتعلق بالملقب بـ''ولد عايشة'' موضوع تسع مذكرات بحث والملقب بـ''البييخو'' موضوع خمس مذكرات بحث والملقب بـ ''فزاگة '' موضوع ثلاث مذكرات بحث وكذلك ثلاث مساعدين آخرين.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن، حجزت بحوزة الموقوفين بعض الأسلحة البيضاء وهواتف نقالة سيتم إخضاعها للخبرة التقنية واستغلالها لفائدة البحث والتحقيق، مشيرا إلى أن جميع الموقوفين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهم.