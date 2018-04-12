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هذا ما قاله مصطفى الخلفي حول ملتمس أحد البرلمانيين لإحداث عمالة بالمحبس

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 18:10 هذا ما قاله مصطفى الخلفي حول ملتمس أحد البرلمانيين لإحداث عمالة بالمحبس | بوليتيك
هذا ما قاله مصطفى الخلفي حول ملتمس أحد البرلمانيين لإحداث عمالة بالمحبس
قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على سؤال ''شوف تيفي'' بخصوص ملتمس إحداث عمالة إقليم المحبس المتاخمة للجدار العازل والذي طرحه أحد البرلمانيين، بأن الموضوع قيد الدراسة من طرف

شـــوف تيفي:

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على سؤال "شوف تيفي" بخصوص ملتمس إحداث عمالة إقليم المحبس المتاخمة للجدار العازل والذي طرحه أحد البرلمانيين، بأن الموضوع قيد الدراسة من طرف الوزارة الوصية، كما أضاف أنها فكرة تم طرحها من طرف العديد من النواب في صيغ متعددة تهم مناطق مختلفة بالصحراء المغربية، وذلك أثناء حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

وكان البرلماني الحسين أحريش عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بشأن ملتمس إحداث عمالة إقليم المحبس اجديرية، وهي المنطقة المتاخمة للمنطقة العازلة، مضيفا أنه مطلب يحظى بإجماع كافة مكونات المنطقة القبلية والسياسية والمدنية، لأنه خيار استراتيجي من أجل خدمة القضية الوطنية وإعادة قبائل أيت أوسى إلى مجالها وجبر الضرر من خلال توفير البُنى التحتية وإعمار كل مناطق الصحراء.

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