أخنوش يستقبل السفيرة الأسترالية بالمغرب ﻿

استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء 11 أبريل 2018 بالرباط، بيرنيس أوين جونز، سفيرة أستراليا في المغرب، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين

"شوف تيفي"

استقبل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء 11 أبريل 2018 بالرباط، بيرنيس أوين جونز، سفيرة أستراليا في المغرب، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذا الاجتماع يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وأستراليا ويهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجال الفلاحي بين المغرب وأستراليا. فقد أكد الطرفان على استعدادهما لتقوية هذه العلاقات بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون التي يتعين استكشافها.

وأكد البلاغ أن اهتمام الشركاء الأستراليين بالقطاع الفلاحي في المغرب بدأ منذ سنة 2009، وتجسد التعاون بين البلدين من خلال توقيع مذكرة تفاهم في عام 2010 بشأن تنفيذ مشروع السقي باستخدام تقنية روبيكون، التي تتكون من تطوير آلية القنوات الرئيسية للري في الضفة اليسرى لنهر ملوية على مساحة 32000 هكتار وبتكلفة تصل إلى 80 مليون درهم.

وأشار البلاغ إلى أن أوين جونز، أعربت في هذه المقابلة عن الاهتمام القوي الذي أثاره مخطط المغرب الأخضر في أستراليا، وأشارت بارتياح كبير لنماذج الاستثمار الأسترالي في المغرب والتي تعتبر كتجارب نجاح حقيقية.

وقد كان اللقاء، يضيف البلاغ فرصة للتذكير بالتطور الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على ضرورة فتح مجالات جديدة للتعاون، يتعلق الأمر بالتعاون في مجال الري، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل التعليم والبحث والتبادل الجامعي، وتطوير قطاع تربية الأغنام، والبستنة وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك، إضافة لتنمية صادرات زيت الزيتون والتمور الطازجة ومنتجات مغربية أخرى نحو السوق الأسترالية وتشجيع نماذج الشراكات الناجحة حول بعض المشاريع الفلاحية وتطوير العلاقات من خلال تبادل البعثات الاقتصادية بين البلدين.





