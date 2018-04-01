حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية ﻿

علمت ''شو ف تيفي'' من مصدر حقوقي أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، وضعت يومه الخميس، شكاية، بولاية أمن باريس، لإيقاف المتورط في الاعتداء على فتاة فرنسية.

"شوف تيفي"

علمت "شو ف تيفي" من مصدر حقوقي أن الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، وضعت يومه الخميس، شكاية، بولاية أمن باريس، لإيقاف المتورط في الاعتداء على فتاة فرنسية.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أرسلت صور الشاب المنحدر من إحدى دول المغرب المغربي، للأجهزة الأمنية بجميع المدن الفرنسية لإيقاف الشاب وشريكه المصور.

وأشار ذات المصدر إلى أن المعطيات الأولى، مكنت من التعرف على هوية الشاب المتورط في هذا الفعل الإجرامي ويتعلق الأمر بـ "إسلام" والمصور "سمير"، مشيرا إلى أن أحداث الفيديو تم تصويرها بمنطقة خلاء مظلمة، وقد استعان الشابان بإضاءة سيارة خفيفة للاعتداء على الفتاة.