بالصورة.. رونار لـ '' المهدي بنعطية '' هنيئا لك أنا فخور بك ﻿

في بادرة رائعة لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبر من خلالها عن مساندته لعميد الأسود المهدي بنعطية، بعد إقصائه من منافسات عصبة أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

في بادرة رائعة لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عبر من خلالها عن مساندته لعميد الأسود المهدي بنعطية، بعد إقصائه من منافسات عصبة أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

وغرد رونار عبر حسابه الرسمي تويتر، معبرا عن إعجابه وفخره بالأداء الرائع الذي قدمه بنعطية لاعب فريق جوفونتوس أمام ريال مدريد مؤكدا أن عميد الأسود قدم مباراة كبيرة أمام أفضل الأندية في العالم.

وجاء في تغريدة رونار :'' هنيئا لك مهدي بنعطية للمستوى الذي قدمته رفقة فريقه أمام الريال أنا فخور بك''.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية تمكن من الحد من خطورة كريستيانو رونالدو طيلة أطوار اللقاء، بعد قطع العديد من الكرات التي كانت في اتجاهه.