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رونار يتابع لاعبي الرجاء و الوداد في ''الديربي''

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 16:45 رونار يتابع لاعبي الرجاء و الوداد في الديربي | سبور
رونار يتابع لاعبي الرجاء و الوداد في ''الديربي''
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، سيكون حاضرا في مباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء و الوداد البيضاويين، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية، من أجل متابعة

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مدرب المنتخب المغربي، هيرفي رونار، سيكون حاضرا في مباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء و الوداد البيضاويين، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية، من أجل متابعة بعض اللاعبين.

وأضافت نفس المصادر، سيتابع خلال ''الديربي''، كلا من صلاح الدين السعيدي و إسماعيل الحداد و محمد الناهيري لاعبي الفريق الأحمر، بالإضافة إلى بدر بانون لاعب الفريق الأخضر، من أجل ضمهم إلى لائحة المنتخب المغربي خلال مونديال 2018 بروسيا.

ويذكر أن مباراة ''الديربي البيضاوي'' ستجرى يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

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شوف سبور المغرب الوداد الرياضي الرجاء الرياضي صلاح الدين السعيدي إسماعيل الحداد محمد الناهيري بدر بانون المنتخب المغربي كأس العالم

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