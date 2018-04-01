مثير..عصابة كايقلبو على "الكنوزة" حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة ﻿

تدخلت مصالح أمن الدائرة الحادية عشرة بغابة بوبانة بطنجة بتنسيق مع قائد الملحقة الإدارية بمسنانة، وتمكنت من توقيف 4 أشخاص من بينهم سيدة، ليلة الأربعاء-الخميس ، بعد ورود معلومات حول قيام أشخاص غرباء

"شوف تيفي"

تدخلت مصالح أمن الدائرة الحادية عشرة بغابة بوبانة بطنجة بتنسيق مع قائد الملحقة الإدارية بمسنانة، وتمكنت من توقيف 4 أشخاص من بينهم سيدة، ليلة الأربعاء-الخميس ، بعد ورود معلومات حول قيام أشخاص غرباء بعملية حفر مشبوهة و بدون رخصة بالغابة المذكورة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد تمت مباغثتهم وتوقيفهم و ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم أدوات الحفر كما تم تفتيش سيارة نفعية تعود ملكيتها لهم، وعثر بداخلها على معدات للحفر و كاشف معادن و شاحن كهربائي وسلاح أبيض .

وأكد المصدر أن الجميع تم اقتيادهم إلى مقر الديمومة بولاية أمن طنجة والقيام بعملية تنقيط المشتبه بهم ليتبين أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل تورطه في الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن المشتبه بهم صرحوا أنهم كانوا بصدد البحث عن كنز مدفون في تلك الغابة حسب تصريحهم ليتم إخضاع اثنين من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة و متابعة أحدهم رفقة السيدة في حالة سراح .





