 مثير..عصابة كايقلبو على "الكنوزة" حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أخنوش يستقبل السفيرة الأسترالية بالمغرب | بوليتيك

أخنوش يستقبل السفيرة الأسترالية بالمغرب

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية

بث مباشر: الهلال - الفتح / الدوري السعودي | بووز

بث مباشر: الهلال - الفتح / الدوري السعودي

مثير..عصابة كايقلبو على الكنوزة حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير..عصابة كايقلبو على "الكنوزة" حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة

بالفيديو.. بكل روح رياضية .. لقطة رائعة من كريستيانو رونالدو مع بوفون بعد نهاية مبارة أمس | بووز

بالفيديو.. بكل روح رياضية .. لقطة رائعة من كريستيانو رونالدو مع بوفون بعد نهاية مبارة أمس

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية في

مثير للغاية ..سفراء مغاربة يحصلون على جنسيات بلدان التعيين من أجل الاستقرار بها بعد التقاعد | اقتصاد

مثير للغاية ..سفراء مغاربة يحصلون على جنسيات بلدان التعيين من أجل الاستقرار بها بعد التقاعد

مؤلم وبالصور..مغربي لقاوه مقتول بدولة ليبيا | مجتمع

مؤلم وبالصور..مغربي لقاوه مقتول بدولة ليبيا

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

مثير..عصابة كايقلبو على "الكنوزة" حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 16:37 مثير..عصابة كايقلبو على الكنوزة حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة | حوادث و حقوق
مثير..عصابة كايقلبو على "الكنوزة" حصلوهم كيحفرو في غابة بطنجة
تدخلت مصالح أمن الدائرة الحادية عشرة بغابة بوبانة بطنجة بتنسيق مع قائد الملحقة الإدارية بمسنانة، وتمكنت من توقيف 4 أشخاص من بينهم سيدة، ليلة الأربعاء-الخميس ، بعد ورود معلومات حول قيام أشخاص غرباء

"شوف تيفي"

 

تدخلت مصالح أمن الدائرة الحادية عشرة بغابة بوبانة بطنجة بتنسيق مع قائد الملحقة الإدارية بمسنانة، وتمكنت من توقيف 4 أشخاص من بينهم سيدة، ليلة الأربعاء-الخميس ، بعد ورود معلومات حول قيام أشخاص غرباء بعملية حفر مشبوهة و بدون رخصة بالغابة المذكورة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فقد تمت مباغثتهم وتوقيفهم و ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم أدوات الحفر كما تم تفتيش سيارة نفعية تعود ملكيتها لهم، وعثر بداخلها على معدات للحفر و كاشف معادن و شاحن كهربائي وسلاح أبيض .

وأكد المصدر أن الجميع تم اقتيادهم إلى مقر الديمومة بولاية أمن طنجة والقيام بعملية تنقيط المشتبه بهم ليتبين أن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل تورطه في الاتجار بالمخدرات، مشيرا إلى أن المشتبه بهم صرحوا أنهم كانوا بصدد البحث عن كنز مدفون في تلك الغابة حسب تصريحهم ليتم إخضاع اثنين من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة و متابعة أحدهم رفقة السيدة في حالة سراح .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المخدرات الحراسة النظرية النيابة العامة حالة سراح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية

حادثة سير مميتة بسبت الكردان بتارودانت | حوادث و حقوق

حادثة سير مميتة بسبت الكردان بتارودانت

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجموعة فناير: كنحتارمو الموسيقى..وهاذي هي الطرائف اللي وقعات لينا فتصوير كليب سيري سيري | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

مجموعة فناير: كنحتارمو الموسيقى..وهاذي هي الطرائف اللي وقعات لينا فتصوير كليب ''سيري سيري''

ظـــهور أستاذ معجزة آخــر بالدارالبيضاء..كنقري500 تلميذ الفرنسية و نسبة النجاح عندي مضمونة | خارج البلاطو

ظـــهور أستاذ معجزة آخــر بالدارالبيضاء..كنقري500 تلميذ الفرنسية و نسبة النجاح عندي مضمونة

الخلفي:القضاء وحده يتحمل مسؤولية كشف حقيقة ادعاءات تعرض الزفزافي للتعذيب | خارج البلاطو

الخلفي:القضاء وحده يتحمل مسؤولية كشف حقيقة ادعاءات تعرض الزفزافي للتعذيب

بالفيديو | مجموعة فناير يواصلون نجاحهم بأغنية سيري سيري ويخطفون المركز الأول في الترند المغربي على يوتوب | قنوات أخرى

بالفيديو | مجموعة فناير يواصلون نجاحهم بأغنية ''سيري سيري'' ويخطفون المركز الأول في الترند المغربي على يوتوب

﻿

آخر المستجدات

أخنوش يستقبل السفيرة الأسترالية بالمغرب | بوليتيك
منذ 34 دقيقة

أخنوش يستقبل السفيرة الأسترالية بالمغرب

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

عاجل.. اعتقال الشاب المغاربي اللي ظهر في مقطع فيديو كيسلخ فتاة فرنسية

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية | حوادث و حقوق

حصري و بالفيديو.. هذا جديد واقعة اعتداء شاب مغاربي على فتاة فرنسية

بث مباشر: الهلال - الفتح / الدوري السعودي | بووز

بث مباشر: الهلال - الفتح / الدوري السعودي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.