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برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 16:24 برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك | بوليتيك
برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إثر النبأ المفجع لحادث تحطم طائرة عسكرية بمحيط القاعدة العسكرية لبوفاريك، والذي خلف العديد من الضحايا.

"شوف تيفي"+"و م ع"


بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إثر النبأ المفجع لحادث تحطم طائرة عسكرية بمحيط القاعدة العسكرية لبوفاريك، والذي خلف العديد من الضحايا.

وأعرب الملك في هذه البرقية للرئيس الجزائري ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الجزائري الشقيق "عن أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والغفران، ويسكنهم فسيح الجنان، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أسأله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل مكروه، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة وأخي الموقر، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس طائرة عسكرية الجزائر

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