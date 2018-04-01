 مثير..مول الفيسبوك يعترف: ''سرقت بياناتي الشخصية'' ﻿
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مثير..مول الفيسبوك يعترف: ''سرقت بياناتي الشخصية''

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مثير..مول الفيسبوك يعترف: ''سرقت بياناتي الشخصية''

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 15:44 مثير..مول الفيسبوك يعترف: سرقت بياناتي الشخصية | نت 2.0
مثير..مول الفيسبوك يعترف: ''سرقت بياناتي الشخصية''
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ''فيسبوك''، أمس الأربعاء، أن بياناته الشخصية، سرقت وكانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم، جمعتها شركة ''كامبريدج أناليتيكا'' من دون حق، خلال تقديمها لخدمات خاصة

''شوف تيفي''

كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ''فيسبوك''، أمس الأربعاء، أن بياناته الشخصية، سرقت وكانت ضمن بيانات 87 مليون مستخدم، جمعتها شركة ''كامبريدج أناليتيكا'' من دون حق، خلال تقديمها لخدمات خاصة بحملات انتخابات رئاسية واستطلاعات عالمية.

وحسب موقع قناة ''العربية.نت'' فإن مؤسس فيسبوك في ثاني جلسة استجواب له أمام الكونغرس، كشف عن معلومات هزت الثقة بحماية البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشككت بقدرة المتعاملين مع مواقع التواصل على حماية معلوماتهم، أو حماية أنفسهم من تأثير تسرب بياناتهم، واستخدامها دون إذن منهم على شكل واسع النطاق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زوكربيرغ، عبر عن رفضه لأراء أعضاء الكونغرس التي تشير إلى أن المستخدمين ليس لديهم سيطرة كافية على بياناتهم على فيسبوك، مشيرا إلى أن المستخدمين هم من يختارون المعلومات التي يريدون نشرها، لكنه اتفق مع تصريحات بعض أعضاء الكونغرس بأن تشريعات إضافية قد تكون ضرورية لحماية خصوصية المستخدمين، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل تلك التشريعات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي زوكربيرغ مؤسس فيسبوك الرئاسة الكونغرس

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