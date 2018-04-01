عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، حل قبل قليل من يومه الخميس، بالقاعة رقم 7، والتي تشهد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، حل قبل قليل من يومه الخميس، بالقاعة رقم 7، والتي تشهد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

وأشار الموفد إلى أن حامي الدين، حضر إلى أشغال الجلسة رفقة شقيق توفيق بوعشرين، موضحا أن الجلسة ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، حيث تقدمت المحاميات "مليكة اللامي" عن هيئة الرباط و"إلهام بلفلاح" عن هيئة القنيطرة المنتميات لهيئة الدفاع عن المتهم بالدفوع الشكلية.

وأبرز الموفد أن توفيق بوعشرين، تفاعل مع المحاميتين خلال مرافعتهما ، وطالب منهما إضافة العديد من الأمور التي قد تكون في صالحه.