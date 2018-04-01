 عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني.. | صحافة

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام | بوليتيك

بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

فيديو : زيدان يحتفل بهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس بطريقة غريبة | بووز

فيديو : زيدان يحتفل بهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس بطريقة غريبة

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين

لعشــاق السيارات الفاخرة..مازيراتي تضرب لكم مـوعدا بالرباط | اقتصاد

لعشــاق السيارات الفاخرة..مازيراتي تضرب لكم مـوعدا بالرباط

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 15:36 عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع
عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، حل قبل قليل من يومه الخميس، بالقاعة رقم 7، والتي تشهد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، حل قبل قليل من يومه الخميس، بالقاعة رقم 7، والتي تشهد أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

وأشار الموفد إلى أن حامي الدين، حضر إلى أشغال الجلسة رفقة شقيق توفيق بوعشرين، موضحا أن الجلسة ما تزال متواصلة إلى حدود الساعة، حيث تقدمت المحاميات "مليكة اللامي" عن هيئة الرباط و"إلهام بلفلاح" عن هيئة القنيطرة المنتميات لهيئة الدفاع عن المتهم بالدفوع الشكلية.

وأبرز الموفد أن توفيق بوعشرين، تفاعل مع المحاميتين خلال مرافعتهما ، وطالب منهما إضافة العديد من الأمور التي قد تكون في صالحه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي توفيق بوعشرين الجلسة حامي الدين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني''

سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت | مجتمع

سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع | الطقس
منذ 33 دقيقة

بالفيديو..ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع

من النــاظور إلى مليلية..معاناة أم مغربية خدامة حمالة ب50 درهم للنهار و كتعرض للتحرش | خارج البلاطو

من النــاظور إلى مليلية..معاناة أم مغربية خدامة حمالة ب50 درهم للنهار و كتعرض للتحرش

فيديو طريف..سبيدرمان غامر براسو باش يشفر بطاطا | قنوات أخرى

فيديو طريف..''سبيدرمان'' غامر براسو باش يشفر بطاطا

مدير عام منظمة العفو الدولية لشوف تيفي: هذه هي الدول التي ألغت عقــوبة الإعدام في العالم و المغرب عليه أن يسير على نفس النهج و يُلغي هذه العقوبة | بــووز

مدير عام منظمة العفو الدولية لشوف تيفي: هذه هي الدول التي ألغت عقــوبة الإعدام في العالم و المغرب عليه أن يسير على نفس النهج و يُلغي هذه العقوبة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع
منذ 5 دقائق

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني.. | صحافة

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.