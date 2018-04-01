أوزال وبودريقة في اجتماع خاص مع الكاتب العام للعصبة الاحترافية ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، أن كلا من محمد أوزال ومحمد بودريقة الرئيسين السابقين لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيجتمعان مع عبد الرحمان البكاوي الكاتب العام للعصبة الاحترافية من أجل إعداد

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر رجاوية، أن كلا من محمد أوزال ومحمد بودريقة الرئيسين السابقين لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، سيجتمعان مع عبد الرحمان البكاوي الكاتب العام للعصبة الاحترافية من أجل إعداد كل السيناريوهات التي قد تحدث خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد الجمعة.

وأفادت ذات المصادر، أن الاجتماع المقرر إجراؤه ليلة اليوم الخميس، جاء بناء على تعليمات فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قصد البحث عن حلول قانونية وصيغ لإجراء الجمع العام وتكوين لجنة مؤقتة وتجاوز كل العراقيل التي قد تتسبب في إفشاله.

هذا وقد وجه سعيد حسبان الرئيس الحالي لفريق الرجاء الدعوة لكافة المسيرين السابقين من أجل حضور فعاليات الجمع العام الاستثنائي.





