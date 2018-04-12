حصري وبالصورة .. المغرب حاضر في الجمع العام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ﻿

شهد اجتماع الجمعية العمومية للكوميبول أمريكا الجنوبية، الذي أجري اليوم الخميس، في مدينة بوينيس ايريس بالأرجنتين، حضور المغرب ممثلا بكل من محمد عادل العضو الجامعي واللاعب الدولي السابق نور الدين

" شوف سبور" : رشيد محمودي

شهد اجتماع الجمعية العمومية للكوميبول أمريكا الجنوبية، الذي أجري اليوم الخميس، في مدينة بوينيس ايريس بالأرجنتين، حضور المغرب ممثلا بكل من محمد عادل العضو الجامعي واللاعب الدولي السابق نور الدين النيبت ومنصف بلخياط إضافة إلى السفيرة كريمة بن يعيش .

وذكرت مصادر قريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المسؤولين عن لجنة ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 يجتهدون في استثمار وجودهم في هذا الحدث الرياضي للفوز بالعديد من الأصوات والترويج للملف المغربي.

واحتضنت المدينة الأرجنتينية، الجمع العام لاتحاد أمريكا الجنوبية بحضور جميع الدول المنتمية للاتحاد.



