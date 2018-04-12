 بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية ﻿
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بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك

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بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 15:01 بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك
بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية
تقدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مساء أمس الأربعاء، بتعازيه لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية العسكرية التي سقطت صباح أمس بالقرب من منطقة بوفاريك بالبليدة.

"شوف تيفي"

 

تقدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مساء أمس الأربعاء، بتعازيه لعائلات ضحايا الطائرة الجزائرية العسكرية التي سقطت صباح أمس بالقرب من منطقة بوفاريك بالبليدة.

وكتب سعد الدين العثماني في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " رحم الله ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية هذا الصباح، ورزق الله ذويهم وشعب الجزائر الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


تجدر الإشارة إلى أن حادث سقوط الطائرة الجزائرية بمنطقة بوفاريك بالبليدة، خلف مقتل 257 شخصا من بينهم 30 منتمون لجبهة البوليساريو.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحكومة العثماني بوفاريك الطائرة الجزائرية البوليساريو

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