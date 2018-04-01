تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين ''الديربي البيضاوي'' ‎ ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء جندت حوالي 3800 شرطي لتأمين مباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية .

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء جندت حوالي 3800 شرطي لتأمين مباراة ''الديربي البيضاوي'' بين الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية .

وأضافت نفس المصادر، أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء، ستستعين بتعزيزات أمنية من المدن المجاورة، إضافة إلى المعهد الملكي بالقنيطرة ، و الذي يضم فرقة كاملة لخيالة الأمن مختصة في مكافحة الشغب، فضلا عن فرقتين من الكلاب البوليسية، لتفادي أي انفلات أمني في الديربي.

وستقوم ولاية الأمن، بتوزيع رجال الأمن على الطريق المؤدية للمركب ، وكذا بمحطات القطار والمحطة الطرقية، و خارج الملعب و داخل الملعب.

ويذكر أن مباراة ''الديربي البيضاوي'' ستجرى يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.