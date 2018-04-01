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بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني..

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 14:54 بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني.. | صحافة
بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني..
تحت شعار ''إفريقيا.. في قلب الشعر''، تنظم جمعية الفينيق للإبداع والتواصل فعاليات المهرجان السابع عشر للشعر في قلب مدينة إيموزار كندر، طيلة أيام 13، 14، و15 أبريل الجاري.

شوف تيفي

تحت شعار "إفريقيا.. في قلب الشعر"، تنظم جمعية الفينيق للإبداع والتواصل فعاليات المهرجان السابع عشر للشعر في قلب مدينة إيموزار كندر، طيلة أيام 13، 14، و15 أبريل الجاري.

وتقام دورة هذه السنة تحت اسم الشاعر السوداني "محمد الفيتوري"، وبحضور عدد من الشعراء المغاربة والعرب، وشخصيات مهمة بينها سفير السودان في المغرب، ومسؤولي المدينة التي تحتضن هذا الحدث الفني الثقافي الهام، والذي يعطي إشعاعا غير عادي للمنطقة، ويرفع من إيقاع الثقافة والشعر وبالخصوص بمدينة تغنى بجمالها عدد من الفنانين المغاربة.

وكشفت اللجنة المنظمة أن اختيارها لشاعر إفريقي لم يأت صدفة أو تسمية لدورة من أجل التسمية، ولكن جاء اعتبارا لمعايير موضوعية ثقافية وفنية، أملتها شروط انفتاح المغرب على البعد الإفريقي، والضرورة الملحة لتكريس وعي ثقافي بين شعوبها يروم الانفتاح والتعاون وترسيخ مبادئ الأخوة والصداقة.

ووعيا منها بتكريم أهم الوجوه الإعلامية بالمغرب، ذات الحضور المتوهج والوازن داخل المشهد الإعلامي الوطني، فقد ارتأت هذه السنة تكريم الإذاعي المغربي "حسين العمراني" الذي شكل عبر مساره الإعلامي أيقونة فعل إعلامي جاد وهادف، وكانت له عدة مساهمات في الإعلام الإذاعي بالخصوص. جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تقام بدعم من وزارة الثقافة، وتعاون مع عمالة إقليم صفرو، والجماعة الترابية لإيموزار كندر.

 

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شـــوف تيفي المغرب فعاليات مهرجان الشعر السودان اعلامين تكريم

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