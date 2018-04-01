حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية ﻿

أكد حزب العدالة والتنمية، مواصلة التعبئة الوطنية من أجل التصدي للمحاولات اليائسة التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وخرق مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.

''شوف تيفي''

أكد حزب العدالة والتنمية، مواصلة التعبئة الوطنية من أجل التصدي للمحاولات اليائسة التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وخرق مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.

وحسب بلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن اللقاء الأسبوعي العادي للأمانة العامة، المنعقد أول أمس الثلاثاء، عرف في بدايته استعراض سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب عددا من المستجدات الوطنية والسياسية والحكومية، والتي كان من أهمها الاستفزازات المفتعلة من لدن الجبهة الانفصالية بالمنطقة العازلة ما وراء الجدار، حيث أكد على مواصلة التعبئة الوطنية من أجل التصدي للمحاولات اليائسة التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم بالمنطقة العازلة وخرق مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991.

وأشار البلاغ إلى أن العثماني، تقدم بتقرير مستفيض حول زيارة قيادات الأحزاب السياسية لمدينة العيون ولقائهم بمنتخبي الأقاليم الجنوبية وإصدار ''إعلان العيون''، ونوّه أعضاء الأمانة العامة عاليا بمستوى التعبئة الوطنية التي تصدّى من خلالها المغرب، بكل مؤسساته ومكوناته، لتلك المحاولات، موضحا أن الأمانة العامة، توقفت عند النجاح المعتبر الذي شهدته مبادرة ''إعلان العيون''، والتي أكدت صلابة الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، واصطفاف كل المغاربة صفا واحدا وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن الوحدة الترابية والذود عن حمى الوطن.

وأبرز البلاغ أن التوقيع على ''إعلان العيون'' من قبل مسؤولي الأحزاب الوطنية ومنتخبي الأقاليم الصحراوية، هو حدث مهم جسّد حالة الإجماع الوطني الدائم والمتجدد حول مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن أعضاء الأمانة العامة بحزب المصباح، أكدوا على أهمية وضرورة استمرار حالة اليقظة الوطنية، وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لمواصلة التعبئة لمواجهة المناورات المتصاعدة لبعض الجهات المناوئة للمغرب ولوحدته الترابية.

ومن جهة أخرى، تطرق البلاغ إلى تطورات الأوضاع في سوريا، واستنكر أعضاء الأمانة العامة استمرار الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري، والتي كان آخرها ما وقع بالغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية دمشق، إذ استُعملت فيها أسلحة كيماوية أودت بعدد كبير من الضحايا من السوريين المدنيين العزل، أطفالا ونساء ورجالا ومسنين، وأكدوا على مسؤولية المنتظم الدولي في التحقيق فيما وقع، والعمل على وقف تلك الانتهاكات في حق الشعب السوري.