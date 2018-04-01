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بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 14:46 بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام | بوليتيك
بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام
طالبت منظمة العفو الدولية- المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اتخاذ خطوات تَكفل تصويت الحكومة المغربية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع عرضه

شـــوف تيفي:

 

طالبت منظمة العفو الدولية- المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على اتخاذ خطوات تَكفل تصويت الحكومة المغربية على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع عرضه في الأمم المتحدة نهاية 2018.

وحث محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية صباح اليوم 11 أبريل بالرباط في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والمعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 128/44 بتاريخ 1989/12/15، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1991/7/11، من دون إبداء أية تحفظات.

ودعت منظمة العفو الدولي - المغرب، إلى اعتماد مشروع قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع والممارسة وعرضه على البرلمان المغربي، مُذكرةً بثلاث بروتوكولات، وأربع اتفاقيات خاصة بالإتحاد الإفريقي، وبما أن المغرب عاد اليوم للإتحاد تدعوه المنظمة باحترام الشرعية الإفريقية لحقوق الإنسان وفي القلب منها، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر ممارسة جميع أشكال التعذيب، والقرار 42 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1991 القاضي بالحد من عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة بشكل اختياري، بالإضافة إلى القرار 136 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 2008 الداعي بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني، وأخيرا المؤتمر الدولي بشأن وقف عقوبة الإعدام في إفريقيا (إعلان كوتونو) 2014.

كما ذكّرت المنظمة في ختام مراسلتها لرئيس الحكومة، بالدستور المغربي الذي ينص على الحق في الحياة، مطالبة بمشروع قانون على البرلمان المغربي يقضي بتفعيل الفصل 20 و22 من الدستور اللذان ينصان على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص.

 

 

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شـــوف تيفي المغرب منظمة العفو الدولية تفعيل عقوبة الإعدام

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