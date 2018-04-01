فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف شاب، قيل إنه تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة تمكن مجموعة من المواطنين من إيقاف شاب، قيل إنه تم ضبطه متلبسا باغتصاب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.

وحسب ما يظهر هذا الفيديو فإن شخصا خلال تفاعله مع الواقعة، كشف على أن الموقوف، تم ضبطه متلبسا وهو يغتصب طفلا، مشيرا إلى أنه من ذوي السوابق العدلية عقب تورطه في اغتصاب طفلة.

وأشار هذا الشخص إلى أن فصول الواقعة جرت بمنطقة ظهر الخميس بحي بنسليمان بمدينة فاس، حيث تم إيقاف الشاب بعد مطاردة شارك فيها رجال الأمن ومواطنون.