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مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني''

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 14:23 مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني | مجتمع
مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني''
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو، ظهرت به مغربية تعمل في مجال الخياطة، وهي تذرف الدموع بحرارة بسبب احتجازها من طرف مشغلتها بالسعودية.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بمقطع فيديو، ظهرت به مغربية تعمل في مجال الخياطة، وهي تذرف الدموع بحرارة بسبب احتجازها من طرف مشغلتها بالسعودية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' مع الفيديو، فإن المغربية سافرت للسعودية بعد التعامل مع أحد المكاتب بالمغرب، عرض عليها عقدا للعمل في الخياطة، لكن وبعد وصولها للسعودية، تفاجأت بمشغلتها السعودية المدعوة ''شيخة.ه'' ترغمها على توقيع عقد ''عاملة منزلية'' بعد تخديرها من خلال إجبارها على شرب عصير برتقال.

وأشارت هذه المعطيات أن المغربية، تعرضت للتعذيب من مشغلتها التي أهانتها وأهانت جميع المغربيات، قائلة لها: '' أنتم المغربيات عفن وزبالة وتستحقون الموت، لأنكم تسرقو السعوديين وتتزوجوهم وتاخذو فلوسهم''، مؤكدة أن هذه المشغلة هددتها ببيعها إذا لم تمكنها من مبلغ مالي كبير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السعودية مقطع فيديو التعذيب الدموع

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