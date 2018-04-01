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مثير.. تصرف غير مسؤول من راموس قد يقصيه عن نصف نهائي عصبة الأبطال

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 14:20 مثير.. تصرف غير مسؤول من راموس قد يقصيه عن نصف نهائي عصبة الأبطال | سبور
مثير.. تصرف غير مسؤول من راموس قد يقصيه عن نصف نهائي عصبة الأبطال
التقطت عدسات المصورين صورا خاصة عن اللاعب سيرجيو راموس الممارس رفقة الريال، وهو يتابع مباراة فريقه أمام جوفونتوس الإيطالي برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية من النفق المؤدي لغرف تبديل

'' شوف سبور''

التقطت عدسات المصورين صورا خاصة عن اللاعب سيرجيو راموس الممارس رفقة الريال، وهو يتابع مباراة فريقه أمام جوفونتوس الإيطالي برسم إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية من النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس، بالرغم من أنه كان موقوفا.

وحسب وسائل إعلام إسيانية، فإن راموس مهدد بعقوبة من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم التزامه بقواعد ولوائح اليويفا، خلال مباراة جوفنتوس.

وذكرت ذات المصادر، أنه في حال سجل الحكم هذه المخالفة في تقريره، فإن راموس قد يغيب عن مباراة ذهاب نصف نهائي ''التشامبيونس ليغ''.

وغاب راموس عن المباراة بسبب الإيقاف، وكان من المفترض أن يشاهدها من المدرجات، إلا أن بعض الصور رصدته وهو يشاهد اللقاء من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

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شوف سبور المغرب راموس ريال مدريد جوفونتوس فيفا

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