لعشــاق السيارات الفاخرة..مازيراتي تضرب لكم مـوعدا بالرباط ﻿

موديلات علامة مازيراتي الرمزية تحط الرحال بمدينة الرباط من أجل لقاء استثنائي مع عشاق هذه العلامة وأولئك الذين ينتظرون بشغف ركوب وتجربة سيارة رياضية، أنيقة وفاخرة بطابع إيطالي.

شـــوف تيفي:

موديلات علامة مازيراتي الرمزية تحط الرحال بمدينة الرباط من أجل لقاء استثنائي مع عشاق هذه العلامة وأولئك الذين ينتظرون بشغف ركوب وتجربة سيارة رياضية، أنيقة وفاخرة بطابع إيطالي.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فبعد مدينتي فاس و مراكش، سيتم عرض مجموعة مازيراتي بما فيها سيارة "Quattroporte” الرائعة و "Levante” الأنيقة وأيضا

"Ghibli” الرياضية بحي الرياض بمدينة الرباط من 16 إلى 22 أبريل 2018. كما ستقام جولة مازيراتي بفندق "The View"

و ستمكن هذه المبادرة من اكتشاف نماذج مازيراتي، وكذا روحها التي تتجلى في ثلاثي الأناقة، الرفاهية والرياضية.