رئيس الحكومة: ''النجاح في ملف التشغيل ممكن بتعبئة الجميع'' ﻿

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن النجاح والتفوق في كسب رهانات ملف التشغيل ممكن، شريطة تعبئة وتعاون الجميع.

''شوف تيفي''

اعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، أن النجاح والتفوق في كسب رهانات ملف التشغيل ممكن، شريطة تعبئة وتعاون الجميع.

وأوضح رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 12 أبريل 2018، أنه يسهر شخصيا على ملف التشغيل وسيبذل جهودا مضاعفة إلى جانب وزير التشغيل وأعضاء الحكومة الذين لهم ارتباط بالموضوع، قائلا: ''إننا نولي اهتماما كبيرا للتشغيل، خصوصا تشغيل الشباب والنساء، ونهتم بمداخله، وفي مقدمتها ضمان تكوين ذو جودة والأخذ بعين الاعتبار المهن المستقبلية والتطورات التكنولوجية''.

وأكد رئيس الحكومة أن مقاربة موضوع التشغيل تفرض الاهتمام بمجال البحث العلمي وكذا التعرف على الحاجات الجديدة في مجال الاستثمار الصناعي، مذكرا بأن الجهود التي بذلت تحتاج إلى تطوير وإلى إعطائها دفعات أقوى.

وأصر رئيس الحكومة على أنه سيتابع بشكل مباشر مختلف الملفات المرتبطة بالتشغيل ''لأنني أعرف اهتمام جميع الأسر والشباب به، وكثر من هم يبحثون عن الشغل''.

وقال رئيس الحكومة بخصوص رأيه في قضية التعليق، ''قضية مهمة ومن أولويات الحكومة، كما أن عددا من الإجراءات المتخذة في قانون مالية 2018 تروم تطوير ملف التشغيل وتسهيله بالنسبة للمقاولة ولوضعية المشغَلين وغيرها من الإجراءات، وقد حددنا عدة أولويات في إطار البرنامج التنفيذي 2018 -2019، هو ما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا ما سندرسه لجعل القطاعات الحكومية قادرة على أن تشغل أكثر''.

وشدد رئيس الحكومة على أنه تمت المصادقة واعتماد التوجهات الاستراتيجية لمخطط التشغيل واعتماد البرامج التنفيذية لمخطط التشغيل، قائلا:''الآن لدينا وضوح في قضية التشغيل، ونتوفر على مخطط وبرامج تنفيذية وعلى أولويات واضحة صودق عليها للفترة الممتدة ما بين 2018 و2019''، منوّها بجميع القطاعات الحكومية وبممثلي القطاع الخاص الذين حاضروا في هذه اللجنة وأيضا رئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، وجميع الأطراف الأخرى التي تعبأت لوضع هذه البرامج التنفيذية وتحديد أولويات 2018-2019''.