 سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني.. | صحافة

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام | بوليتيك

بالفيديو.. مُنظمة العفو الدولية تطالب رئيس الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

فيديو : زيدان يحتفل بهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس بطريقة غريبة | بووز

فيديو : زيدان يحتفل بهدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس بطريقة غريبة

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين

لعشــاق السيارات الفاخرة..مازيراتي تضرب لكم مـوعدا بالرباط | اقتصاد

لعشــاق السيارات الفاخرة..مازيراتي تضرب لكم مـوعدا بالرباط

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 14:09 سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت | مجتمع
سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت
أقدم المجلس الإقليمي بمدينة تيزنيت يوم أمس الأربعاء على خطوة مثيرة هي الأولى من نوعها بالمدينة، وذلك بمصادقته على قرار يسمح بتخصيص منحة جد مغرية بلغت 800 مليون سنتيم للأطباء والممرضين الذين يزاولون

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم المجلس الإقليمي بمدينة تيزنيت يوم أمس الأربعاء على خطوة مثيرة هي الأولى من نوعها بالمدينة، وذلك بمصادقته على قرار يسمح بتخصيص منحة جد مغرية بلغت 800 مليون سنتيم للأطباء والممرضين الذين يزاولون مهامهم داخل قرى ومداشير تراب الإقليم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء تخصيص هذا المبلغ المهم لتشجيع أصحاب البدلة البيضاء بالبقاء بالعالم القروي بتيزنيت، وكذا لتحفيز أطباء وممرضين آخرين بالإلتحاق بإقليم تيزنيت، وذلك على خلفية الخصاص المهول الذي تعرفه المنطقة في المجال الصحي وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي شكلت في كثير من الأحيان نقطة إحتجاج ساكنة تيزنيت ومطالبتهم بتحسين خدمات هذا القطاع الحيوي، وتوفير الموارد البشرية الكافية بمستشفى ومراكز إقليم تيزنيت الصحية.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها يوم أمس، تندرج في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي ومندوبية وزارة الصحة ومؤسسة جود، وعرفت تصويت بالاجماع خلال دورة المجلس الاقليمي.

وبموجبها سيتم تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم سنويا لفائدة هذه الفئة، سينطلق صرفها في غضون السنة الحالية 2018 إلى حدود سنة 2021، كتحفيزات بغرض الإستقرار بالمنشآت الصحية المشيدة بقرى إقليم تيزنيت التي تعاني من الخصاص المهول في الأطر الطبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب تيزنيت الصحة خصاص زيادة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه | مجتمع

فيديو جد خطير يهز المغاربة..مواطنين شدو شاب كيغتاصب في طفل بفاس..وها شنو وقع ليه

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني | مجتمع

مؤلم وبالفيديو..مغربية خياطة محتجزة بالسعودية: ''عفاكم عتقوني شربوني شي حاجة في العصير وباغين يبيعوني''

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..وجدو راسكم: أمطار وثلوج في عز الربيع إلى غاية نهاية الأسبوع بهذه المناطق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع | الطقس
منذ 36 دقيقة

بالفيديو..ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع

من النــاظور إلى مليلية..معاناة أم مغربية خدامة حمالة ب50 درهم للنهار و كتعرض للتحرش | خارج البلاطو

من النــاظور إلى مليلية..معاناة أم مغربية خدامة حمالة ب50 درهم للنهار و كتعرض للتحرش

فيديو طريف..سبيدرمان غامر براسو باش يشفر بطاطا | قنوات أخرى

فيديو طريف..''سبيدرمان'' غامر براسو باش يشفر بطاطا

مدير عام منظمة العفو الدولية لشوف تيفي: هذه هي الدول التي ألغت عقــوبة الإعدام في العالم و المغرب عليه أن يسير على نفس النهج و يُلغي هذه العقوبة | بــووز

مدير عام منظمة العفو الدولية لشوف تيفي: هذه هي الدول التي ألغت عقــوبة الإعدام في العالم و المغرب عليه أن يسير على نفس النهج و يُلغي هذه العقوبة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين | مجتمع
منذ 8 دقائق

عاجل..حامي الدين يحضر أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية | بوليتيك

بالصورة..العثماني رئيس الحكومة يعزي أسر ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني محمد الفيتوري وتكرم الإعلامي الحسين العمراني.. | صحافة

بحضور سفير السودان وشخصيات مهمة وشعراء كبار.. مدينة إيموزار كندر تستعيد تجربة الشاعر السوداني

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية | بوليتيك

حزب العدالة والتنمية يؤكد التعبئة الوطنية للدفاع عن الوحدة الترابية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.