سابقة.. 800 مليون سنتيم في إنتظار كل طبيب وممرض بتيزنيت ﻿

أقدم المجلس الإقليمي بمدينة تيزنيت يوم أمس الأربعاء على خطوة مثيرة هي الأولى من نوعها بالمدينة، وذلك بمصادقته على قرار يسمح بتخصيص منحة جد مغرية بلغت 800 مليون سنتيم للأطباء والممرضين الذين يزاولون

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم المجلس الإقليمي بمدينة تيزنيت يوم أمس الأربعاء على خطوة مثيرة هي الأولى من نوعها بالمدينة، وذلك بمصادقته على قرار يسمح بتخصيص منحة جد مغرية بلغت 800 مليون سنتيم للأطباء والممرضين الذين يزاولون مهامهم داخل قرى ومداشير تراب الإقليم.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاء تخصيص هذا المبلغ المهم لتشجيع أصحاب البدلة البيضاء بالبقاء بالعالم القروي بتيزنيت، وكذا لتحفيز أطباء وممرضين آخرين بالإلتحاق بإقليم تيزنيت، وذلك على خلفية الخصاص المهول الذي تعرفه المنطقة في المجال الصحي وتردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي شكلت في كثير من الأحيان نقطة إحتجاج ساكنة تيزنيت ومطالبتهم بتحسين خدمات هذا القطاع الحيوي، وتوفير الموارد البشرية الكافية بمستشفى ومراكز إقليم تيزنيت الصحية.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الإتفاقية التي تمت المصادقة عليها يوم أمس، تندرج في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي ومندوبية وزارة الصحة ومؤسسة جود، وعرفت تصويت بالاجماع خلال دورة المجلس الاقليمي.

وبموجبها سيتم تخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم سنويا لفائدة هذه الفئة، سينطلق صرفها في غضون السنة الحالية 2018 إلى حدود سنة 2021، كتحفيزات بغرض الإستقرار بالمنشآت الصحية المشيدة بقرى إقليم تيزنيت التي تعاني من الخصاص المهول في الأطر الطبية.