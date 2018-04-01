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مثير..بعد أيام من فضيحته مع ممثلة إباحية: ترامب يطرد العاهرات من الأنترنت

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 13:57 مثير..بعد أيام من فضيحته مع ممثلة إباحية: ترامب يطرد العاهرات من الأنترنت | دولي
مثير..بعد أيام من فضيحته مع ممثلة إباحية: ترامب يطرد العاهرات من الأنترنت
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الجاري، بالتوقيع على مشروع قانون SESTA-FOSTA ، يمنع تجارة الجنس والترويج للدعارة على الإنترنت، لمحاربة ظاهرة البغاء التي انتشرت بالولايات المتحدة

''شوف تيفي''

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الجاري، بالتوقيع على مشروع قانون SESTA-FOSTA ، يمنع تجارة الجنس والترويج للدعارة على الإنترنت، لمحاربة ظاهرة البغاء التي انتشرت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار غضب العاملين والعاملات في مجال تقديم الخدمات الجنسية.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة ''روسيا اليوم'' يومه الخميس، فإن بعض المواقع الأمريكية وبعد قرار ترامب، بدأت في إغلاق الأقسام المتعلقة بالبغاء، ومن بينها موقعا Craiglist و Backpage .

وأكد المصدر ذاته أن الوثيقة التي وقعها دونالد ترامب ستؤدي إلى الإغلاق الطوعي لمثل هذه المواقع، وستتخلص الدولة من الموارد الإلكترونية غير المرغوب فيها بمساعدة الهيئات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن البيت الأبيض، اعتبر امتلاك أو إدارة مواقع تروج للدعارة عبر الإنترنت، سيعتبر بمثابة جريمة فيدرالية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ترامب الخدمات الجنسية ترامب الأقسام الدعارة

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