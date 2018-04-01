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رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضه هي ‎

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 13:53 رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضه هي ‎ | بوليتيك
رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضه هي ‎
كشفت مصادر جد مطلعة لموقع ''شوف تيفي''، عن توصل مجلس النواب رسميا بإستقالة النائب البرلماني والقيادي البارز في حزب الإستقلال بجهة سوس ماسة ''علي قيوح'' يوم أمس الأربعاء، من مهامه البرلمانية داخل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لموقع ''شوف تيفي''، عن توصل مجلس النواب رسميا بإستقالة النائب البرلماني والقيادي البارز في حزب الإستقلال بجهة سوس ماسة ''علي قيوح'' يوم أمس الأربعاء، من مهامه البرلمانية داخل الغرفة الأولى لمجلس النواب، وذلك لأسباب صحية وعدم قدرته على مسايرة المشهد السياسي لتقدمه في السن.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تحل نجلته ''زينب قيوح'' مكانه، بالرغم من كون المحكمة الدستورية هي التي لها صلاحية تحديد من سيشغل المقعد الشاغر داخل قبة البرلمان.

وأضافت ذات المصادر، أن ''علي قيوح'' كان قد أعلن بشكل مفاجئ قرار إستقالته من مجلس النواب أثناء إنعقاد أشغال المجلس الإقليمي لحزب الإستقلال بمدينة تارودانت، والذي أوضح فيه خلال تناوله لكلمة بالمناسبة عن عدم قدرته على مسايرة ومجابهة النمط السياسي وتقلباته المتسارعة بفعل تقدمه في السن، ونظرا لما يتطلبه المشهد السياسي من قوة وصلابة صحية وهو ما بدأ يفقده، لكون صحته لم تعود تسمح له بخوض غمار مهامه داخل الغرفة الأولى لمجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن ''علي قيوح'' يعد من أبرز القياديين بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وبدأ مشواره السياسي في سن جد مبكرة وخاض معارك حاسمة مع الإستقلاليين بمدينة تارودانت وهوارة خاصة مع خصومه التقليديين ''بودلال'' وغيرها من الأسماء البارزة بهذه المناطق الجنوبية، كما إشتهر بتربعه على المجال الفلاحي بإستثمارات جد ضخمة، جعلت منه شخصية مرموقة وسط كبار الفلاحين والمستثمرين بالجهة، ومكنته من ترأس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة لسنوات عديدة.

‫شوف تيفي

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