جامعة لقجع تتوصل بنصف مليون دولار من ''الفيفا'' ﻿

توصلت الجامعة المغربية لكرة القدم، بجزء من مكافأة الإتحاد الدولي لكرة القدم ، للمنتخب المغربي، عقب تأهله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

''شوف سبور''

توصلت الجامعة المغربية لكرة القدم، بجزء من مكافأة الإتحاد الدولي لكرة القدم ، للمنتخب المغربي، عقب تأهله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضخت ''الفيفا'' مبلغ نصف مليون دولار (500 مليون سنتيم ) في حساب جامعة لقجع، على أن تتوصل بمليون دولار ونصف المليون (مليار و500 مليون سنتيم) خلال شهر ماي المقبل.

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم التي تحتضنها روسيا، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الإسباني، في مدينة ''كالينغراد''.