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التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 13:42 التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية | بوليتيك
التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية
دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد فاسي فهري، يوم أمس الأربعاء 11 أبريل ، بمقر ولاية الرباط خلال ترأسه مجلس إدارة الوكالة الحضرية للصخيرات - تمارة في دورته

شوف تيفي

دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد فاسي فهري، يوم أمس الأربعاء 11 أبريل ، بمقر ولاية الرباط خلال ترأسه مجلس إدارة الوكالة الحضرية للصخيرات - تمارة في دورته الخامسة، بحضوركل من والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة وعامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وأعضاء مجلس الادارة و عدد من فعاليات الإقليم، إلى ضرورة الإسهام في تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال التنسيق الدائم والاستجابة لانشغالات المواطنات والمواطنين ومواكبة إنجاز المشاريع الكبرى والاهتمام بالمناطق ذات الصبغة الخاصة التاريخية والطبيعية، وأيضا الحفاظ على التراث المعماري والرفع من جودة المشهد الحضري والإطار المبني.

مشددا في معرض خطابه على أهمية حماية المناطق الفلاحية ذات القيمة والمؤهلات الإنتاجية العالية وتنمية الشريط الساحلي وحماية التوازنات الإيكولوجية والبيئية.

ونظرا للخصوصيات المميزة التي ينفرد بها نفوذ عمالة الصخيرات - تمارة كامتداد طبيعي لعاصمة المملكة وكمجال متميز يزخر بمجموعة من المؤهلات الطبيعية والبشرية،أكد الوزير أن الأمر يستدعي من مؤسسة الوكالة الحضرية، بمعية شركائها المحليين، العمل على توجيه ومواكبة التدخلات العمومية واستثمارات القطاع الخاص، وفق منهجية تعتمد توفير الشروط المناسبة لاستمالة واستقبال الرساميل الاستثمارية خاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمات.

وفي نفس السياق ألح الوزير على أهمية الاعتماد على مقاربة ناجعة لمسألة التخطيط المجالي بتسريع وتعميم إنجاز وثائق التعمير وتجويد مضامينها وتحيين المتقادم منها والإسهام في إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز واندماجها الحضري.

وفي ذات الوقت شدد الوزير على أهمية مواصلة المجهودات المتعلقة بتبسيط مساطر دراسة طلبات الرخص في إطار تفعيل التدابير الجديدة الواردة بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم رخص التعمير مع إيلاء عناية خاصة لتسهيل دراسة ومنح رخص البناء بالعالم القروي، ووضع برامج مندمجة للمراكز والتجمعات القروية الصاعدة.

ومواكبة ومسايرة للتطورات المعلوماتية فالوكالة الحضرية تعمل على تطوير وسائل تدخلها حيت تمت رقمنة عدد من الخدمات التي تقوم بها الوكالة الحضرية في إطار التأهيل المؤسساتي وتدبير الموارد البشرية، ويتعلق الأمر بالخدمة الإلكترونية للشكايات والخدمة الإلكترونية لمذكرة المعلومات التعميرية والبوابة الجغرافية، والعمل كذلك على النهوض بالمستوى التأطيري لمستخدميها وتقويته عن طريق إنجاز دورات التكوين المستمر في الميادين المعرفية ذات الصلة باختصاصاتها .

وقد عرفت أشغال مجلس الإدارة تقديم مديرة الوكالة الحضرية حفيظة أعراب، عرضا تفصيليا حول حصيلة الوكالة خلال سنة 2017 وكذا البرنامج التوقعي لسنة 2018 والذي كان معرض نقاش بين جميع الأعضاء وتمت كذلك المصادقة على مجموعة من التوصيات.

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