مدافع ودادي جاهز لمباراة ''الديربي البيضاوي'' ﻿

عاد لاعب الوداد الرياضي إبراهيم الشيخ كومارا، إلى تداريب فريقه استعدادا لمباراة الديربي البيضاوي، بين الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية .

''شوف سبور''

عاد لاعب الوداد الرياضي إبراهيم الشيخ كومارا، إلى تداريب فريقه استعدادا لمباراة الديربي البيضاوي، بين الرجاء والوداد البيضاويين برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية .

وشارك إبراهيم الشيخ كومارا يوم أمس الأربعاء بشكل عادي، في تدريبات الفريق الأحمر، حيث من المرتقب أن يستعين المدرب التونسي فوزي البنزرتي بخدماته خلال ''الديربي البيضاوي''، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

ويذكر أن مباراة ''الديربي البيضاوي'' ستجرى يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.