السنيني لـ '' شوف سبور'' أنا والبوصيري حطينا رسميا عريضة فيها 97 منخرط للجامعة ﻿

كشف حسن السنيني الكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه وضع رسميا لائحة تضم 97 منخرطا وقعوا على عريضة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل حضور ممثليها خلال

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف حسن السنيني الكاتب العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه وضع رسميا لائحة تضم 97 منخرطا وقعوا على عريضة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل حضور ممثليها خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد الجمعة.

وقال السنيني في تصريح لـ '' شوف سبور''، إن 97 منخرطا وقعوا على العريضة التي رفعت للجامعة الملكية المغربية، مشيرا أنه كان برفقة رشيد البوصيري مستشار الرئيس السابق لفريق الرجاء ويحمل حاليا صفة منخرط رجاوي تحت رقم 007.

وبخصوص أخبار تأجيل الجمع العام، أوضح السنيني أن لا علم له بكواليس إدارة الفريق وليس لديه أي معطيات عن قرار حسبان في تأجيل الحدث مرة آخرى.

ووجه سعيد حسبان رئيس فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، دعوة للمسيرين السابقين لحضور الجمع العام في إشارة منه إلى اجتهاده في خلق أجواء جيدة لعقد جمع عام هادف.