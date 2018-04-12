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ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 12:59 ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور
أعلنت شرطة المقاطعة الجنوبية الشرقية بمدينة نوتودين بدولة النرويج، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، عن تورط مهاجر سوري يبلغ من العمر 53 سنة في قتل زوجته المغربية البالغة من العمر قيد حياتها 38 سنة.

"شوف تيفي"

أعلنت شرطة المقاطعة الجنوبية الشرقية بمدينة نوتودين بدولة النرويج، في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، عن تورط مهاجر سوري يبلغ من العمر 53 سنة في قتل زوجته المغربية البالغة من العمر قيد حياتها 38 سنة.

وأوضح موقع صحيفة " aftenposten" أن التحقيق الذي قامت به الشرطة النرويجية، بعد العثور على المغربية جثة هامدة، أكد على أن السوري، قام بتعنيفها وعرضها لاعتداء جسدي ما تسبب في وفاتها.

وأكد الموقع المذكور أن المغربية، تم الثعور عليها جثة هامدة بالشقة التي تعيش بها وإلى جانبها طفلها البالغ من العمر سنة، مشيرا إلى أن الزوج الموقوف تمت إحالته على السجن بعد التحقيق معه.

 

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