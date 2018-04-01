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عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 12:02 عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
عبر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الخميس 12 أبريل، عن غضبه الشديد من مجموعة من المحامين، قائلا: ''هناك محاولات لعرقلة هذه المحاكمة

"شوف تيفي"

عبر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، قبل قليل من يومه الخميس 12 أبريل، عن غضبه الشديد من مجموعة من المحامين، قائلا: "هناك محاولات لعرقلة هذه المحاكمة وهذه ليست أصول المرافعات هذه أصول الفوضى".

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي بوشعيب فريح، أمر كاتب الضبط بتدوين ما جاء على لسان المحاميين "محمد زيان و عبد الصمد الإدريسي".

وأكد الموفد أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دخل على الخط، وطالب جميع الحاضرين في مرافعته الطويلة بالجلوس والإنصات له، وعبر عن أسفه الشديد بسبب وقوع مشادة كلامية بين المحامين، قائلا: "عشنا سنوات وشاركت في العديد من القضايا والملفات وكنت محاميا إلى جانب قامات كبار من المحامين منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لم نصل يوما إلى السب والقذف بيننا مثلما وصلنا إليه اليوم".

وأشار الموفد إلى أن النقيب بوعشرين، تطرق في مرافعته للعديد من النقاط من بينها ظروف اعتقال توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب.

 

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