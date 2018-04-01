 عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضههي ‎ | بوليتيك

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية | بوليتيك

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية

حادث تحطم الطائرة يشهد على التواطؤ المؤكد للجزائر مع انفصاليي البوليساريو | دولي

حادث تحطم الطائرة يشهد على ''التواطؤ المؤكد'' للجزائر مع انفصاليي ''البوليساريو''

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور

عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو | بوليتيك

عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو

خطــير..إنهيار فندق بمراكش وهــاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطــير..إنهيار فندق بمراكش وهــاشنو وقع

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور مصرحات ومشتكيات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين بحضور مصرحات ومشتكيات

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو

بتاريــخ : 12 أبريل 2018 / 11:48 عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو | بوليتيك
عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو
في إطــار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيف

شـــوف تيفي:

 في إطــار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيف ضابط أمن ومفتش ممتاز عن العمل، مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المرتكبة من طرفهما.

  و حسب ما توصلت به "شوف تيفي،يومه الخميس،أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، في حق موظفين للشرطة يعملان على التوالي بولايتي أمن الرباط والدار البيضاء، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مفتش شرطة ممتاز، وذلك لارتكابهما خروقات مهنية جسيمة وإخلالهما بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني.

 وكانت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت تجاوزات مهنية منسوبة للموظفين المخالفين، تمثلت في إساءة استخدام قواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهما بسبب وظيفتهما، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث إداري دقيق حول طبيعة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية في أفق ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب توقيف عقوبات الحموشي الأن الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضههي ‎ | بوليتيك

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضههي ‎

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية | بوليتيك

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية

عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..سبٌ و قذف في محاكمة بوعشرين و هذا ما قاله القاضي خلال أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..رفع أشغال جلسة محاكمة بوعشرين بخصوص حضور المشتكيات والمصرحات لمحكمة الاستئناف بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء قبل إنطلاق محاكمة توفيق بوعشرين ولحطة وصول المحاميين | بــووز
منذ 29 دقيقة

أجواء قبل إنطلاق محاكمة توفيق بوعشرين ولحطة وصول المحاميين

لأول مرة..عرس مغربي خاص بالأيتام و العرسان ممثلين فقط ..بمشاركة مجموعة من الفنانين | بــووز

لأول مرة..عرس مغربي خاص بالأيتام و العرسان ممثلين فقط ..بمشاركة مجموعة من الفنانين

بنعتيق يُــعطي انطلاق أشغال الجامعة الربيعية في نسختها الأولى بجهة بني ملال خنيفرة بمشاركة مغاربة العالم | مال و أعمال

بنعتيق يُــعطي انطلاق أشغال الجامعة الربيعية في نسختها الأولى بجهة بني ملال خنيفرة بمشاركة مغاربة العالم

بالفيديو.. ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع | تسجيلات صوتية

بالفيديو.. ها علاش كتصــب الشتاء فالربيع

﻿

آخر المستجدات

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية التي ستعوضههي ‎ | بوليتيك
منذ 2 دقائق

رسميا..مجلس النواب يتوصل بإستقالة نائب برلماني بارز بحزب الإستقلال بجهة سوس ماسة وهذه الشخصية

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية | بوليتيك

التسريع والتبسيط والتطوير وكذا تفعيل سياسة القرب جوهر رقمنة خدمات الوكالة الحضرية

حادث تحطم الطائرة يشهد على التواطؤ المؤكد للجزائر مع انفصاليي البوليساريو | دولي

حادث تحطم الطائرة يشهد على ''التواطؤ المؤكد'' للجزائر مع انفصاليي ''البوليساريو''

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور | حوادث و حقوق

ياربي السلامة..سوري قتل مراتو المغربية بطريقة بشعة+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.