عــاجل: الحمــوشي يُعــاقب ضابط أمن و مفتش ممتاز وها شنو دارو ﻿

في إطــار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيف

شـــوف تيفي:

في إطــار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التخليق والشفافية في المرفق العام الشرطي، والقطع مع أية إساءة لاستخدام وسائل العمل، قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي توقيف ضابط أمن ومفتش ممتاز عن العمل، مع إحالتهما على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المرتكبة من طرفهما.

و حسب ما توصلت به "شوف تيفي،يومه الخميس،أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع الإحالة على المجلس التأديبي، في حق موظفين للشرطة يعملان على التوالي بولايتي أمن الرباط والدار البيضاء، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مفتش شرطة ممتاز، وذلك لارتكابهما خروقات مهنية جسيمة وإخلالهما بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني.

وكانت المصالح التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني قد رصدت تجاوزات مهنية منسوبة للموظفين المخالفين، تمثلت في إساءة استخدام قواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهما بسبب وظيفتهما، وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث إداري دقيق حول طبيعة هذه التجاوزات، وتحديد المسؤوليات الإدارية في أفق ترتيب العقوبات التأديبية اللازمة.